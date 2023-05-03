Стоимость реконструкции киевских развязок больше, чем бюджет Тернополя – «Пассажиры Киева»

213
Мария Иващук
share share

Стоимость реконструкции двух развязок в Киеве превышает годовой бюджет Тернополя или равняется половине бюджета Полтавы, такие подсчеты привела общественная инициатива «Пассажиры Киева».

Речь идет о суммах тендеров на реконструкцию двух развязок –на пересечении улиц Богатырской и Полярной, где планируют строить двухуровневую развязку с велодорожками, и улиц Дегтяревской и Александра Довженко.

Реконструкция развязки Богатырская – Полярная обойдется городу в 3,1 миллиарда гривен. На обновление развязки Дегтяревска – Довженко планируют потратить 2,1 миллиарда гривен.

В то же время бюджет Тернополя на 2023 год составляет 2,9 миллиарда гривен, что меньше, чем планируется выделить на одну развязку в Киеве.

Бюджет Полтавы на 2023 год составляет 4,3 миллиарда гривен.

"Пассажиры Киева" призывают подписать петицию о запрете строить новые развязки в столице, пока городские власти не достроят Шулявский путепровод.

Опубликовано: 03 мая 2023
share share
В Киеве состоится фестиваль «Протасов Яр» памяти активиста и разведчика Романа Ратушного В Киеве состоится фестиваль «Протасов Яр» памяти активиста и разведчика Романа Ратушного В Украине выпустили первую растительную альтернативу тунцу: где купить В Украине выпустили первую растительную альтернативу тунцу: где купить Украинцы смогут покупать и продавать авто через «Действие»: как будет работать услуга Украинцы смогут покупать и продавать авто через «Действие»: как будет работать услуга На левом берегу открыли ресторан MORE than cafe с европейской кухней и летней террасой На левом берегу открыли ресторан MORE than cafe с европейской кухней и летней террасой Петиция против строительства трехуровневого паркинга на Оболони набрала 6000 подписей Петиция против строительства трехуровневого паркинга на Оболони набрала 6000 подписей Как мама и дочь из Одессы открыли поп-ап ресторан в Ницце Как мама и дочь из Одессы открыли поп-ап ресторан в Ницце На Приорке уничтожают уникальную модернистскую остановку. Активисты бьют тревогу На Приорке уничтожают уникальную модернистскую остановку. Активисты бьют тревогу На Бортничах ДТЭК установил новую платформу для гнезда аистов На Бортничах ДТЭК установил новую платформу для гнезда аистов
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.