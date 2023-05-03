Стоимость реконструкции киевских развязок больше, чем бюджет Тернополя – «Пассажиры Киева»

Стоимость реконструкции двух развязок в Киеве превышает годовой бюджет Тернополя или равняется половине бюджета Полтавы, такие подсчеты привела общественная инициатива «Пассажиры Киева».
Речь идет о суммах тендеров на реконструкцию двух развязок –на пересечении улиц Богатырской и Полярной, где планируют строить двухуровневую развязку с велодорожками, и улиц Дегтяревской и Александра Довженко.
Реконструкция развязки Богатырская – Полярная обойдется городу в 3,1 миллиарда гривен. На обновление развязки Дегтяревска – Довженко планируют потратить 2,1 миллиарда гривен.
В то же время бюджет Тернополя на 2023 год составляет 2,9 миллиарда гривен, что меньше, чем планируется выделить на одну развязку в Киеве.
Бюджет Полтавы на 2023 год составляет 4,3 миллиарда гривен.
"Пассажиры Киева" призывают подписать петицию о запрете строить новые развязки в столице, пока городские власти не достроят Шулявский путепровод.