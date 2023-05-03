Смотрите, как будет выглядеть канатная дорога на Высокий Замок во Львове

401
Ирина Маймур
share share

Управление архитектуры и урбанистики Львовского горсовета представило проект канатной дороги на Высокий Замок во Львове.

Визуализации показали на Всеукраинском форуме мобильности, сообщает Lviv.media.

Как отмечают в горсовете, из-за сложности доступа парк Высокий Замок и микрорайон Пидзамче посещает мало туристов. Канатная дорога позволит горожанам и гостям Львова добираться до Пидзамчего за 15 минут.

Сейчас 70% территории вокруг Высокого Замка с точки зрения рекреационного или туристического потенциала работают неэффективно, отмечают в управлении архитектуры и урбанистики ЛГС.

Недавно Львовский горсовет подписал меморандум с МВД о передаче Львову земельного участка для строительства канатной дороги на Высокий Замок.

Вероятно, первая станция канатной дороги будет у Мемориала Героям Небесной Сотни – музея Митрополита Шептицкого. Второй станцией может стать нижняя терраса Высокого Замка. Третьей – археологический музей «Высокий Замок» у копца Люблинской Унии. Четвертая — Львовский завод искусственных алмазов и алмазного инструмента.

Пока неизвестно, сколько кабинок будет на канатной дороге. Известно только, что они будут одни из самых маленьких и смогут вместить около 10 человек. Планируемая средняя скорость кабины канатной дороги — примерно 4 м/с.

По состоянию на 2019 год ориентировочная стоимость проектирования и строительства комплекса канатной дороги оценивалась более чем в 330 млн грн.

Ранее мы писали, что во Львове завершили выкуп участков, вдоль которых будет проходить Северная объездная дорога.

Фото: Lviv.media

Опубликовано: 03 мая 2023
share share
"Бумбокс" и Сергей Жадан выпустили клип, посвященный украинским медикам, добровольцам и волонтерам "Бумбокс" и Сергей Жадан выпустили клип, посвященный украинским медикам, добровольцам и волонтерам В окопе и на блокпосту: французский художник Кристиан Гэми нарисовал портреты Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи» В окопе и на блокпосту: французский художник Кристиан Гэми нарисовал портреты Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи» Украинский производитель создал растительные креветки GreenShrimps Украинский производитель создал растительные креветки GreenShrimps Почти как до вторжения: в КГГА рассказали, сколько людей живет в Киеве Почти как до вторжения: в КГГА рассказали, сколько людей живет в Киеве Возле Майдана Незалежности заработала кофейня «Крапка.Кави». Ее открыл переселенец из Харькова Возле Майдана Незалежности заработала кофейня «Крапка.Кави». Ее открыл переселенец из Харькова Фильм «Люксембург, Люксембург» третью неделю лидирует в украинском прокате Фильм «Люксембург, Люксембург» третью неделю лидирует в украинском прокате Кофейня со спешелти-кофе «Зона комфорта» заработала во дворике на Крещатике Кофейня со спешелти-кофе «Зона комфорта» заработала во дворике на Крещатике В Киеве состоится фестиваль «Протасов Яр» памяти активиста и разведчика Романа Ратушного В Киеве состоится фестиваль «Протасов Яр» памяти активиста и разведчика Романа Ратушного
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.