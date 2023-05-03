Смотрите, как будет выглядеть канатная дорога на Высокий Замок во Львове

Управление архитектуры и урбанистики Львовского горсовета представило проект канатной дороги на Высокий Замок во Львове.

Визуализации показали на Всеукраинском форуме мобильности, сообщает Lviv.media.

Как отмечают в горсовете, из-за сложности доступа парк Высокий Замок и микрорайон Пидзамче посещает мало туристов. Канатная дорога позволит горожанам и гостям Львова добираться до Пидзамчего за 15 минут.

Сейчас 70% территории вокруг Высокого Замка с точки зрения рекреационного или туристического потенциала работают неэффективно, отмечают в управлении архитектуры и урбанистики ЛГС.

Недавно Львовский горсовет подписал меморандум с МВД о передаче Львову земельного участка для строительства канатной дороги на Высокий Замок.

Вероятно, первая станция канатной дороги будет у Мемориала Героям Небесной Сотни – музея Митрополита Шептицкого. Второй станцией может стать нижняя терраса Высокого Замка. Третьей – археологический музей «Высокий Замок» у копца Люблинской Унии. Четвертая — Львовский завод искусственных алмазов и алмазного инструмента.

Пока неизвестно, сколько кабинок будет на канатной дороге. Известно только, что они будут одни из самых маленьких и смогут вместить около 10 человек. Планируемая средняя скорость кабины канатной дороги — примерно 4 м/с.

По состоянию на 2019 год ориентировочная стоимость проектирования и строительства комплекса канатной дороги оценивалась более чем в 330 млн грн.

Ранее мы писали, что во Львове завершили выкуп участков, вдоль которых будет проходить Северная объездная дорога.

Фото: Lviv.media