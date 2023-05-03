В Киеве открыли для просмотра археологический зондаж под стеклом со стенами 17–18 веков

На перекрестке улиц Владимирской и Рейтарской открыли для осмотра археологический зондаж под стеклом с каменными стенами 17–18 веков.

Об этом сообщил археолог Национального заповеди «София Киевская» Тимур Бобровский.

Зондаж расположен на ступеньках, ведущих в ресторан «Завертайло». Под стеклом, вероятно, расположены остатки старинного кирпичного забора усадьбы Софийского собора.

«Экспонируется не вся постройка, раскопанная нами в ноябре прошлого года, зато ее «закрытые» участки перфектно оттрясены красным по черному на ступенях к кафе. Сделано качественно: кладка зачищена и выделена контрастной подсыпкой, зондаж имеет подсветку и боковые зеркала (лучше должен выглядеть вечером и ночью)», — отметил Бобровский.

Не хватает только информационного сопровождения, которое вскоре должно появиться.

Напомним, что в ноябре на перекрестке Владимирской и Рейтарской при входе в заведение «Завертайло» обнаружили фундамент кирпичного сооружения примерно 17–18 веков. Национальный заповедник совместно с Институтом археологии НАН попросили владельца ресторана законсервировать находку, провели исследование и закрыли ее временной бетонной стяжкой.

Провели все работы по сохранению части памятника, которая будет храниться под реконструированной лестницей. Элемент фундамента после обустройства новой лестницы в заведение частично открыт.

Ранее мы писали, что в Чернигове обнаружили давние захоронения на месте могильника времен Киевской Руси.

Фото: Тимур Бобровский, Станислав Завертайло