Суд арестовал гостиничный комплекс Park Inn в центре Киева. Он принадлежал олигарху Вадиму Новинскому

Суд по материалам СБУ арестовал скрытые активы пророссийского олигарха Вадима Новинского стоимостью более 10,5 млрд. грн.

Об этом сообщают СБУ и Офис генпрокурора.

В частности, в список арестованного имущества входит 230 объектов недвижимости. Среди них – 20-этажный гостиничный комплекс Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska в центре столицы, морской торговый порт Очаков, помещения агрохолдинга Верес и ТЦ по всей Украине.

Чтобы миновать санкции, Новинский перерегистрировал свои активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях. С этой целью он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов.

Напомним, что в апреле СБУ раскрыла эту схему. Тогда было арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн.

К тому же в отношении Новинского продолжается расследование в рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

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Фото: Radisson Hotels