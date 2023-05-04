Когда завершат реконструкцию Шулявского путепровода: в КГГА озвучили даты

Основные работы по реконструкции Шулявского путепровода планируют закончить до конца 2024 года, сообщает глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

Основным вопросом реконструкции транспортной развязки на пересечении Берестейского проспекта с улицей Вадима Гетьмана, говорят в КГГА, является обустройство съездов на Берестейський проспект.

Для этого необходимо снести цех №5 бывшего завода «Большевик». К демонтажу хотят приступить уже в августе 2023 года.

Ремонт подземного перехода через Берестейский проспект планируют завершить к концу 2023 года. На это планируют потратить более 34 миллионов гривен. Напомним, что в стоимость ремонта заложена установка четырех лифтов .

Фото: КГГА