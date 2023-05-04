Когда завершат реконструкцию Шулявского путепровода: в КГГА озвучили даты

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Мария Иващук
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Основные работы по реконструкции Шулявского путепровода планируют закончить до конца 2024 года, сообщает глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

Основным вопросом реконструкции транспортной развязки на пересечении Берестейского проспекта с улицей Вадима Гетьмана, говорят в КГГА, является обустройство съездов на Берестейський проспект.

Для этого необходимо снести цех №5 бывшего завода «Большевик». К демонтажу хотят приступить уже в августе 2023 года.

Ремонт подземного перехода через Берестейский проспект планируют завершить к концу 2023 года. На это планируют потратить более 34 миллионов гривен. Напомним, что в стоимость ремонта заложена установка четырех лифтов .

Фото: КГГА

Опубликовано: 04 мая 2023
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