Во Львове планируют построить новый микрорайон с тремя ЖК и инфраструктурой

Возле стадиона «Арена Львов» во Львове хотят создать новый микрорайон. Здесь планируют построить три жилых комплекса, образовательное учреждение, ТЦ, гостиницу, офисный центр и супермаркет.

Соответствующий проект был поддержан на заседании архитектурно-градостроительного совета Львова, пишет издание «Твой город».

Микрорайон будет создан на территории в районе ул. Стрыйской – кольцевой дороги – проектируемой ул. Вернадского. Площадь участка составляет 5,29 га.

Застройку возле «Арены Львов» планировали давно. Она должна быть смешаная: общественная и жилищная. Сейчас есть большой запрос на учебный объект, а именно школу или детский сад. Поэтому в центре квартала предлагается построить образовательный комплекс. Он будет состоять из школы на 600 детей и детского сада на 200 мест. У образовательного комплекса обустроят зеленую зону и пруд. Доступ в школу будет с улицы Миклеша, зеленой зоны и двух проектируемых улиц.

Застройщик квартала отметил, что готов начать строительство школы параллельно с возведением жилья.

«В зоне Г-3-1 оборудуют образовательный комплекс, а именно среднюю или начальную школу и детский сад. В квартале широкие улицы позволяют обустроить двустороннее движение и карманы с параллельной парковкой. Внутри квартала открытой парковки нет, только есть заезды по периметру и подземные паркинги. Вся центральная часть квартала – пешеходная зона», – рассказал главный архитектор проекта Юрий Столяров.

В южной части квартала допускается 16-этажная застройка, а в северной – до 13 этажей. Средняя этажность будет около 9 этажей. На углу улицы Миклеша построят ТЦ с отелем и офисным центром. Три жилых комплекса будут иметь около 560 квартир и будут вмещать почти 1300 жителей. Под каждым домом будет подземный паркинг. В пределах комплекса, кроме образовательных заведений, предусмотрены отель, офисные площади, магазин и супермаркет.

Подробный план территории, ограниченной по улицам Стрыйской, Вернадского и кольцевой дороги, согласовали на заседании львовского исполкома еще в 2018 году. Тогда на протяжении 4–7 лет здесь должны были построить ЖК, несколько паркингов, учебные заведения и больницу.

В декабре 2021 года депутаты ЛГС согласовали постановление, касающееся строительства нового ЖК на улице Стрыйской, недалеко от ипподрома и стадиона. Для этого компании «Арена Холл» и «Лендбуд Арена» инициировали изменения в детальном плане территорий и просили разрешение на изготовление проекта землеустройства по отводу земельного участка.

Раньше мы писали, что в историческом ареале Львова хотят построить многофункциональный комплекс с двухуровневым паркингом.

Фото: ГП ДИПМ «Мистопроект», «Твой город»