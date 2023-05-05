Сколько в Киеве внутренних переселенцев, и в каких районах зарегистрировано больше всего

250
Мария Иващук
share share

За период полномасштабной войны в Киеве зарегистрировали почти 250 тысяч человек, переехавших в столицу из-за агрессии рф, сообщают в КГГА.

Из них более 45 тысяч – это дети. Больше внутренне перемещенных лиц зарегистрировано в Дарницком районе Киева – почти 40 тысяч, Оболонском – более 30 тысяч и Святошинском – около 29 тысяч.

Всего с 2014 года в Киеве зарегистрировались более 384 тысяч внутренне перемещенных лиц, из которых около 66 тысяч – дети.

«Больше всего людей переезжают из Донецкой и Луганской областей. Также много из Херсонской, Харьковской и Запорожской. Мы также понимаем, что количество людей значительно больше, ведь не все становятся на учет как ВПЛ» – рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Читайте также : Как проект Vsimdim строит первый модульный городок для переселенцев в Киевской области с программой трудоустройства

Фото: Diana Hansen

Опубликовано: 05 мая 2023
share share
Голубцы и рогозоплетение: Минкульт добавил новые элементы в список нематериального культурного наследия Украины Голубцы и рогозоплетение: Минкульт добавил новые элементы в список нематериального культурного наследия Украины На Саксаганского с дома сняли 42-метровую рекламную конструкцию-змейку: фото На Саксаганского с дома сняли 42-метровую рекламную конструкцию-змейку: фото Киевский инженер собрал для ВСУ баги «Дракарис»: что он умеет Киевский инженер собрал для ВСУ баги «Дракарис»: что он умеет Компьютерная академия IT Step приобрела лицей "Глобус" на Троещине Компьютерная академия IT Step приобрела лицей "Глобус" на Троещине Во Львове планируют построить новый микрорайон с тремя ЖК и инфраструктурой Во Львове планируют построить новый микрорайон с тремя ЖК и инфраструктурой В Киеве открыли киоск-театр с аудиоперформансами: как он работает В Киеве открыли киоск-театр с аудиоперформансами: как он работает На Золотоворотской отделили велодорожку столбцами-делиниаторами после жалоб на парковку автомобилей На Золотоворотской отделили велодорожку столбцами-делиниаторами после жалоб на парковку автомобилей Как проект Vsimdim строит модульный городок для переселенцев в Киевской области с программой трудоустройства Как проект Vsimdim строит модульный городок для переселенцев в Киевской области с программой трудоустройства
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.