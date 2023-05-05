Сколько в Киеве внутренних переселенцев, и в каких районах зарегистрировано больше всего

За период полномасштабной войны в Киеве зарегистрировали почти 250 тысяч человек, переехавших в столицу из-за агрессии рф, сообщают в КГГА.

Из них более 45 тысяч – это дети. Больше внутренне перемещенных лиц зарегистрировано в Дарницком районе Киева – почти 40 тысяч, Оболонском – более 30 тысяч и Святошинском – около 29 тысяч.

Всего с 2014 года в Киеве зарегистрировались более 384 тысяч внутренне перемещенных лиц, из которых около 66 тысяч – дети.

«Больше всего людей переезжают из Донецкой и Луганской областей. Также много из Херсонской, Харьковской и Запорожской. Мы также понимаем, что количество людей значительно больше, ведь не все становятся на учет как ВПЛ» – рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

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