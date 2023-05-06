У "Арсенальной" уберут пешеходные переходы, которые неизвестно кто нарисовал

709
Валерия Гуржий
share share

У станции метро "Арсенальная" на тротуаре неизвестные нарисовали четыре пешеходных перехода и установили знаки реверсного движения.

Об этом пишет "Хмарочос".

В Центре организации дорожного движения сообщили, что ни одного документа, позволяющего это сделать, не согласовывали и не подписывали.

Как рассказал директор ЦОДР Александр Мищенко, Департамент транспортной инфраструктуры и полиция также не причастны к этому.

Коммунальщики уже сняли незаконные знаки, а "Киевавтодор" должен убрать переходы.

Также балансодержатель территории, ШЭУ Печерского района, обратился к стражам порядка для выяснения всех обстановок.

Ранее мы писали, что возле Шулявского моста обновят подземный переход и оборудуют его лифтами.

Фото: Сергей Гришин

Опубликовано: 06 мая 2023
share share
В Киеве пройдет первая за более чем полтора года благотворительная барахолка «Кураж»: когда и где В Киеве пройдет первая за более чем полтора года благотворительная барахолка «Кураж»: когда и где В Киеве в рамках пилотного проекта будут регистрировать браки в ЦПАУ В Киеве в рамках пилотного проекта будут регистрировать браки в ЦПАУ На Владимирской горке обустроят Аллею друзей Киева. Уже высадили первые деревья На Владимирской горке обустроят Аллею друзей Киева. Уже высадили первые деревья В Киеве покажут документалку о художниках-монументалистах Аде Рыбачук и Владимире Мельниченко: когда и где В Киеве покажут документалку о художниках-монументалистах Аде Рыбачук и Владимире Мельниченко: когда и где Документальный фильм об украинских подростках получил награду на фестивале в Германии Документальный фильм об украинских подростках получил награду на фестивале в Германии Алекс Купер открывает «Рестораны Купера» в Харькове: что это за проект Алекс Купер открывает «Рестораны Купера» в Харькове: что это за проект В Индии пройдет первый фестиваль украинской культуры Future Perfect: что там будет В Индии пройдет первый фестиваль украинской культуры Future Perfect: что там будет Bring Me The Horizon выпустили новый клип, снятый украинским режиссером Bring Me The Horizon выпустили новый клип, снятый украинским режиссером
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.