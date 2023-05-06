У "Арсенальной" уберут пешеходные переходы, которые неизвестно кто нарисовал

У станции метро "Арсенальная" на тротуаре неизвестные нарисовали четыре пешеходных перехода и установили знаки реверсного движения.

Об этом пишет "Хмарочос".

В Центре организации дорожного движения сообщили, что ни одного документа, позволяющего это сделать, не согласовывали и не подписывали.

Как рассказал директор ЦОДР Александр Мищенко, Департамент транспортной инфраструктуры и полиция также не причастны к этому.

Коммунальщики уже сняли незаконные знаки, а "Киевавтодор" должен убрать переходы.

Также балансодержатель территории, ШЭУ Печерского района, обратился к стражам порядка для выяснения всех обстановок.

Ранее мы писали, что возле Шулявского моста обновят подземный переход и оборудуют его лифтами.

Фото: Сергей Гришин