На Приорке после демонтажа модернистской остановки установят киоск

В Киеве после демонтажа модернистской остановки на Приорке будет установлен киоск по продаже проездных документов и других товаров.

Об этом сообщили в КП "Киевпасстранс", пишет "Твоє місто".

В коммунальном предприятии сообщили, что "остановка аварийная и физически устаревшая".

«Павильон ожидания был введен в эксплуатацию 1 января 1985 года. Кроме этого, сооружение не отвечает современным требованиям: не предоставляет защиты от непогоды»

Также на предприятии добавили, что на остановке уже обустроили современный павильон ожидания с киоском по продаже проездных документов и других товаров.

Ранее мы писали, что на Приорке уничтожают уникальную модернистскую остановку. Активисты бьют тревогу.

Фото: Ukrainian Modernism