Трехчасовая ночная атака Киева дронами: есть разрушения и пострадавшие в нескольких районах города

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Ирина Маймур
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В ночь на 8 мая Россия атаковала Киевщину 35 дронами. Противовоздушная оборона уничтожила все БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

По информации в настоящее время — в городе есть разрушения и травмированы. Как сообщили в КМВА , в Святошинском районе из-за падения обломков повреждены семь машин, еще один автомобиль сгорел.

Также обломки упали на жилой дом, повреждены окна и фасады, другие обломки упали на проезжую часть. Ранения получили пять человек.

Так выглядит сейчас поврежденная многоэтажка.

В Соломенском районе поврежден резервуар на 5 тонн с утечкой дизельного горючего. Пожара не было. Также на стоянке повреждено 15 грузовых и пять легковых машин.

Кроме этого, вероятнее всего, обломки зацепили газовую трубу высокого давления, из-за чего произошло возгорание. Газ перекрыт, пожар ликвидирован.

В КМВА добавили, что обломки БПЛА также упали и на взлетную полосу аэропорта Жуляны.

Виталий Кличко рассказал о состоянии пострадавших пятерых людей в эфире Новости.Live. Двое находятся в больнице, один из них прооперирован, состояние стабильное, сообщил городской голова.

Ранее мы писали, что ночь на 4 мая 2023 года россия нанесла комплексный воздушный удар по Киеву.

Фото: ГСЧС, Gleb Garanich/REUTERS

Опубликовано: 08 мая 2023
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