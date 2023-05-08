За хищение 115 млн грн средств «Киевзеленстроя» будут судить 10 человек

Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачила 10 человек на хищении 115 млн грн средств КО «Киевзеленстрой».

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Прокурор САП по материалам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро направил в суд обвинительные акты по:

бывшего внештатного советника гендиректора объединения;

двух бывших гендиректоров КО (в 2016-2018 и 2018-2019 годах);

экс-заместителя гендиректора по коммерческим вопросам;

бывшего начальника и работника одного из отделов объединения;

доверенного лица внештатного советника гендиректора «Киевзеленстроя»;

бывшего исполняющего обязанности начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевсовета;

директора частного общества;

частного предпринимателя.

Расследование установило, что в 2016-2017 годах «Киевзеленстрой» провел тендеры на закупку спецтехники. Бывшего внештатного советника гендиректора КО следствие считает организатором коррупционной схемы. Он обеспечил победу в этих тендерах заранее определенных компаний, поставивших технику по завышенным ценам.

Часть незаконно полученных средств коррупционеры перечислили на счета иностранных компаний, а оттуда на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии.

Ранее мы писали, что в Троещине без проведения торгов отдали землю под автостоянку.

Фото: «Киевзеленстрой»