За хищение 115 млн грн средств «Киевзеленстроя» будут судить 10 человек

Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачила 10 человек на хищении 115 млн грн средств КО «Киевзеленстрой».
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Прокурор САП по материалам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро направил в суд обвинительные акты по:
Расследование установило, что в 2016-2017 годах «Киевзеленстрой» провел тендеры на закупку спецтехники. Бывшего внештатного советника гендиректора КО следствие считает организатором коррупционной схемы. Он обеспечил победу в этих тендерах заранее определенных компаний, поставивших технику по завышенным ценам.
Часть незаконно полученных средств коррупционеры перечислили на счета иностранных компаний, а оттуда на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии.
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Фото: «Киевзеленстрой»