За хищение 115 млн грн средств «Киевзеленстроя» будут судить 10 человек

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Ирина Маймур
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Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачила 10 человек на хищении 115 млн грн средств КО «Киевзеленстрой».

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Прокурор САП по материалам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро направил в суд обвинительные акты по:

  • бывшего внештатного советника гендиректора объединения;
  • двух бывших гендиректоров КО (в 2016-2018 и 2018-2019 годах);
  • экс-заместителя гендиректора по коммерческим вопросам;
  • бывшего начальника и работника одного из отделов объединения;
  • доверенного лица внештатного советника гендиректора «Киевзеленстроя»;
  • бывшего исполняющего обязанности начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевсовета;
  • директора частного общества;
  • частного предпринимателя.

Расследование установило, что в 2016-2017 годах «Киевзеленстрой» провел тендеры на закупку спецтехники. Бывшего внештатного советника гендиректора КО следствие считает организатором коррупционной схемы. Он обеспечил победу в этих тендерах заранее определенных компаний, поставивших технику по завышенным ценам.

Часть незаконно полученных средств коррупционеры перечислили на счета иностранных компаний, а оттуда на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии.

Ранее мы писали, что в Троещине без проведения торгов отдали землю под автостоянку.

Фото: «Киевзеленстрой»

Опубликовано: 08 мая 2023
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