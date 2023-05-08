В этом году в Киеве расчистят озеро Синее и проведут на территории благоустройство

Озеро Синее на Виноградаре планируют расчистить и провести на территории благоустройство до конца 2023 года.

Об этом сообщают на сайте Киевсовета.

Уникальный водоем хотят спасти от обмеления, обусловленного строительством жилого массива и автодорог на берегах и вблизи озера.

Площадь озера за последние 40 лет значительно уменьшилась, объясняет Александр Возный. Соединительный проток пересох. На месте озера образовались два водоема, уровень воды в которых постоянно падает. Озеро хотят объединить в кольцо, чтобы уравнять уровень воды и предотвратить застой.

Также его планируют расчистить на глубину до пяти метров, чтобы раскрыть основу. Это должно помочь наполнить озеро водой и улучшить общее экологическое состояние водоема.

Ранее мы писали, что активисты призывают киевские власти спасти озеро Синее на Виноградаре.

Фото: КГГА