В этом году в Киеве расчистят озеро Синее и проведут на территории благоустройство

329
Ирина Маймур
share share

Озеро Синее на Виноградаре планируют расчистить и провести на территории благоустройство до конца 2023 года.

Об этом сообщают на сайте Киевсовета.

Уникальный водоем хотят спасти от обмеления, обусловленного строительством жилого массива и автодорог на берегах и вблизи озера.

Площадь озера за последние 40 лет значительно уменьшилась, объясняет Александр Возный. Соединительный проток пересох. На месте озера образовались два водоема, уровень воды в которых постоянно падает. Озеро хотят объединить в кольцо, чтобы уравнять уровень воды и предотвратить застой.

Также его планируют расчистить на глубину до пяти метров, чтобы раскрыть основу. Это должно помочь наполнить озеро водой и улучшить общее экологическое состояние водоема.

Ранее мы писали, что активисты призывают киевские власти спасти озеро Синее на Виноградаре.

Фото: КГГА

Опубликовано: 08 мая 2023
share share
Улицу Неманскую в Киеве могут переименовать в честь Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи». Петиция собрала подписи за час Улицу Неманскую в Киеве могут переименовать в честь Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи». Петиция собрала подписи за час Несмотря на войну в Украине новых бизнесов открывается в 5 раз больше, чем закрывается Несмотря на войну в Украине новых бизнесов открывается в 5 раз больше, чем закрывается В Киеве заработало бесплатное такси для раненых военнослужащих на колясках В Киеве заработало бесплатное такси для раненых военнослужащих на колясках За хищение 115 млн грн средств «Киевзеленстроя» будут судить 10 человек За хищение 115 млн грн средств «Киевзеленстроя» будут судить 10 человек Украинский SkyUp запустил полноценную авиакомпанию в ЕС Украинский SkyUp запустил полноценную авиакомпанию в ЕС Посвящён военным и волонтерам: в Пассаже открылся «Милитарный паб» Garnison Посвящён военным и волонтерам: в Пассаже открылся «Милитарный паб» Garnison В Варшаве открыли первый магазин украинских полезных сладостей Bob Snail В Варшаве открыли первый магазин украинских полезных сладостей Bob Snail Трехчасовая ночная атака Киева дронами: есть разрушения и пострадавшие в нескольких районах города Трехчасовая ночная атака Киева дронами: есть разрушения и пострадавшие в нескольких районах города
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.