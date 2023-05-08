Улицу Неманскую в Киеве могут переименовать в честь Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи». Петиция собрала подписи за час

Украинская актриса Ада Роговцева создала петицию с призывом переименовать улицу Неманскую в Печерском районе Киева на улицу Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи».

Через час с момента публикации петиция уже набрала необходимые 6 тысяч голосов.

«Улица Неманская в Печерском районе города Киева названа в честь реки Неман, протекающей по Калининградской области россии. российские топонимы не должны быть отмечены в городском пространстве столицы Украины. Киев должен уважать Героев, отдавших жизнь за Независимость Украины», — отмечает Роговцева.

Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года, защищая Бахмут от российских окупантов.

Ранее мы писали, что французский художник Кристиан Гэми нарисовал портреты Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи».

Фото: УНИАН, фейсбук-страница Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи»