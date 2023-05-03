В окопе и на блокпосту: французский художник Кристиан Гэми нарисовал портреты Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи»

Французский стрит-арт художник Кристиан Гэми, также известный как С215, создал новые муралы в Киевской области. Он нарисовал Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи».

Художник создал портреты героя Украины в окопе под Бородянкой, где в феврале-марте прошлого года проходили жестокие бои во время попытки россиян захватить Киев, и на блокпосту возле Ирпеня.

«Портрет Дмитрия Коцюбайло, он же Да Винчи (1995-2023), одного из самых уважаемых украинских героев, ушедшего в украинские войска в 15 лет и являвшегося самым молодым командиром Украины, во главе известного элитного подразделения Вовки. Смерть да Винчи в Бахмуте вызвала глубочайшее волнение всей Украины. Награжден орденом Героев Украины и государственными похоронами», — подписал работы в своем инстаграмме Геми.

Ранее французский художник нарисовал серию граффити в Ирпене, Гостомеле и Бородянке.

Фото: Кристиан Гэми