В окопе и на блокпосту: французский художник Кристиан Гэми нарисовал портреты Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи»

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Ирина Маймур
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Французский стрит-арт художник Кристиан Гэми, также известный как С215, создал новые муралы в Киевской области. Он нарисовал Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи».

Художник создал портреты героя Украины в окопе под Бородянкой, где в феврале-марте прошлого года проходили жестокие бои во время попытки россиян захватить Киев, и на блокпосту возле Ирпеня.

«Портрет Дмитрия Коцюбайло, он же Да Винчи (1995-2023), одного из самых уважаемых украинских героев, ушедшего в украинские войска в 15 лет и являвшегося самым молодым командиром Украины, во главе известного элитного подразделения Вовки. Смерть да Винчи в Бахмуте вызвала глубочайшее волнение всей Украины. Награжден орденом Героев Украины и государственными похоронами», — подписал работы в своем инстаграмме Геми.

Ранее французский художник нарисовал серию граффити в Ирпене, Гостомеле и Бородянке.

Фото: Кристиан Гэми

Опубликовано: 03 мая 2023
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