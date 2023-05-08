В Киеве стартует проект, рассказывающий о выдающихся украинцах с помощью QR-кодов

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Ирина Маймур
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В Киеве внедряют проект «Стройкод: история на каждом шагу». Он поможет поможет горожанам больше узнать об украинцах, в честь которых переименовали улицы.

Об этом пишет издание ШоТам.

«Стриткод: история на каждом шагу» – это украиноцентрический проект общественной организации «Историческая Платформа». Он направлен на восполнение пробелов исторической памяти украинцев.

«Новые имена в названиях улиц, которые появляются с декоммунизацией, пока многим отзываются чем-то неизведанным или малоизвестным. А нам так хочется, чтобы улицы, площади, остановки метро не молчали, а говорили», – отмечают организаторы проекта.

Для этого у них возникла идея рассказывать украинцам об истории с помощью QR-кодов.

В конце марта активисты подписали первый Меморандум о сотрудничестве с Управлением по продвижению и туризму КГГА. Уже этим летом команда стартует со своим проектом из Киева и планирует масштабироваться по всей стране.

Среди первых 10 стриткодов будут три поэта, один гетман, двое военных, два историка, один общественный активист и герой войны и целая семья князей. Отмечается, что первым станет украинский историк и политический деятель Михаил Грушевский.

Ранее мы писали, что Ukraïner выпустил пять документальных фильмов об украинской народной архитектуре.

Фото: ШоТам

Опубликовано: 08 мая 2023
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