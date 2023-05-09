Возле пляжа "Молодежный" на Гидропарке начали сносить незаконные сооружения

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Валерия Гуржий
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Специалисты КП «Плесо» начали демонтаж незаконного сооружения возле муниципального пляжа «Молодежный» на Гидропарке.

Об этом сообщили в КГГА.

В общей сложности будет демонтировано около 850 квадратных метров незаконно установленных бетонных сооружений. Сам демонтаж производится на основании соответствующего предписания КП «Киевблагоустройство».

"Далее предприятие планирует выполнить на территории уборку и благоустройство»

Ранее мы писали, что возле "Голосеевского" парка вместо демонтированных МАФов высадили деревья и кустарники.

Фото: КГГА

Опубликовано: 09 мая 2023
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