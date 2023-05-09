В Дарницком районе стартовало строительство парка «Серебряный Кол»

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Ирина Маймур
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На этой неделе в Дарницком районе Киева стартовали строительные работы в парке «Серебряный Кол».

Об этом сообщили на фейсбук-странице одноименной общественной инициативы.

Рекреационная зона площадью 7,54 гектара расположена между станциями метро «Осокорки» и «Позняки» и предназначена для прогулок, занятий спортом и реабилитации воинов-защитников.

На этой неделе здесь приступили к работе по строительству и обустройству парка. Всего запланировано шесть очередей строительных работ. В настоящее время приступили к работе первой очереди обустройства зеленой зоны. Ее завершат летом 2024 года.

Базовым элементом рекреационной зоны станет замкнутая прогулочная дорожка вокруг озера около двух километров в длину.

В парке планируется обустроить локации для занятий спортом, велосипедные дорожки, детские и смотровые площадки, зоны отдыха. Кроме того, зеленую зону планируют адаптировать для нужд физической и психологической реабилитации военных.

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Фото: Александр Гончаров, фейсбук-страница «Парк Серебряный Кол», скриншот из Telegram-канала парка

Опубликовано: 09 мая 2023
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