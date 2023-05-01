Такие планы: 10 проектов апреля, которые изменят Киев и пригород

Киев и пригород продолжают развивать, несмотря на активную фазу войны. Мы собрали проекты, о которых стало известно в апреле, и которые повлияют на жизнь города и пригорода. Среди них – строительство новой станции киевского метро, новые парки, а также два проекта по восстановлению Ирпеня.

В Киеве может появиться новая станция метро на красной ветке. КГГА рассматривает такую возможность для улучшения транспортного сообщения с Быковней, где строят Национальное военное мемориальное кладбище. Это станет возможным при наличии финансирования.

Визуализация проекта парка "Серебряный круг"

В Киеве обустроят три реабилитационных парка. Два из них начнут строить в этом году – это парк вокруг озера Иорданское в Оболонском районе и парк « Серебряный кол » , который будет расположен между станциями метро «Осокорки» и «Позняки».

Эти парки а также «Орленок» будут реабилитационными. Такие парки должны способствовать эмоционально-психологическому обновлению людей.

Также в Оболонском районе обустраивают «маршрут здоровья», который соединит два парка – «Кристерова горка» на Ветряных горах и «Березовая роща» на Приорке. Вдоль «маршрута здоровья» запланировано проложить тропу с организацией пандусов и лестничных спусков в жилые дома. Подробнее об этом можно прочитать здесь .

В Деснянском районе по улице Пуховской, 6 планируют обустроить кладбище для домашних животных. Однако это будет не кладбище в обычном понимании. Там будет происходить кремация животных, после чего хозяева могут побыть с прахом питомцев на этом кладбище.

Напомним, что в Киеве пока нет ни одного официального кладбища домашних животных.

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В Киеве планируют реконструировать подземный переход и транспортную развязку у Шулявского моста. Речь идет о пересечении Берестейского проспекта (прежнее название – Победы) с улицей Вадима Гетьмана. В частности, переход планируют оборудовать четырьмя лифтами. Это решение раскритиковали активисты , в частности, из-за возможных перебоев со светом в связи с российской агрессией.

В Киеве планируют обустроить общественные пространства с озеленением у станций метрополитена «Шулявская» и «Героев Днепра», сообщили в КГГА. Создание зеленых зон исключит возможность установки МАФов, которыми перенасыщены улицы. Ранее в Киевсовете представили концепцию, как может выглядеть сквер возле "Героев Днепра" .

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о создании Национального пантеона Героев Украины на Аскольдовой могиле. Он должен стать местом почетных захоронений и комплексом памяти выдающихся героев украинской истории: Героев Крут, Героев Холодного Яра, Украинской Повстанческой Армии, Героев Небесной Сотни, «Киборгов», Героев Украины российско-украинской войны.

Над реализацией проекта уже идет работа центральными и местными органами исполнительной власти под руководством Кабмина.

В Киеве станет меньше маршруток частных перевозчиков, их планируют заменить муниципальным транспортом. Такое решение приняли после проверок перевозчиков .

Предпочтение на маршрутах обещают предоставить автобусам и троллейбусам большой и особенно большой емкости КП «Киевпасстранс». Речь идет о маршрутах, где курсировали маршрутки 187, 201, 408, 427, 437 и 497К.

Также в апреле стало известно еще о четырех автобусах Mercedes, подаренных Киеву немецкими партнерами . Это автобусы с низким полом, системами видеонаблюдения и Wi-Fi в салоне. В КГГА уверяют, что их выпустят на маршруты в ближайшее время.

В 2023 году в Киеве планируют обустроить около 40 новых кольцевых развязок на перекрестках. В частности, в Дарницком районе кольцевую развязку обустраивают на Т-образном перекрестке улиц Чавдар и Гмыри.

Проекты пригорода

Городской совет Ирпеня ищет партнеров для строительства крупнейшего технопарка Киевской области. Под него выделят 350 гектаров земли государственного значения между Ирпенем и селом Михайловка-Рубежовка.

На территории технопарка кроме производственных мощностей планируют построить офисный центр, магазины, площадку для вертолетов и жилье для тех, кто там будет работать.

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Частные дома на улице Багирова и Гостомельском шоссе в Ирпене будут отстраивать по единому комплексному проекту всего микрорайона. В настоящее время идет сбор данных и разрабатывается визуализация проекта. Речь идет о более чем 80 поврежденных и уничтоженных полностью частных домах в наиболее пострадавшем микрорайоне.