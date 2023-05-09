ГСЧС не требует останавливать транспорт во время тревог. Киевская власть говорит обратное

ГСЧС не требует от городов останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог. Однако именно эти обязательные рекомендации озвучивают в Совете обороны Киева уже 9 месяцев.

Об этом сообщает сообщество «Пассажиры Киева».

Совет обороны принял решение об остановке наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги 1 августа 2022 года. КГГА отметили тогда, что это делается по рекомендациям ГСЧС.

В то же время в ГСЧС «Пассажирам Киева» сообщили, что служба летом прошлого года разработала примерный алгоритм действий населения по сигналам оповещения гражданской защиты (в учебных заведениях, в городском транспорте, торговых заведениях). Он носит исключительно информационный характер и не содержит норм права.

Кроме этого, как отмечают «Пассажиры Киева», киевские власти выполняют примерный алгоритм «лишь частично и так как им хочется». В частности, в документе говорится, что водитель должен сопровождать пассажиров до укрытия и остаться там до отбоя.

Ранее мы писали, что Киевсовет отклонил еще две петиции об отмене остановки транспорта во время тревог.

Фото: КГГА