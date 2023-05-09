КГГА расторгла договор с недобросовестным перевозчиком: на каком маршруте он работал

Департамент транспортной инфраструктуры расторг договор с автомобильным перевозчиком автобусного маршрута №150.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Проверка установила, что автоперевозчик использует на маршруте транспортные средства, не отвечающие основным требованиям конкурса. На маршруте работают автобусы марки «Богдан» с двигателями, отвечающими экологическим нормам Euro-2 (9 автобусов), Euro-3 (2 автобуса), тогда как для участия в конкурсе подавались автобусы с двигателями, соответствующими экологическим нормам Euro-5.

Сообщается, что автоперевозчик был признан победителем на маршруте благодаря подвижному составу, который он предлагал для обслуживания – VOLVO-7700. Однако автобусы, презентованные со значительной медиа оглаской для работы на маршруте № 150, сегодня работают в городе Белая Церковь. И это свидетельствует о том, что перевозчик не собирался обслуживать автобусный маршрут в Киеве заявленным подвижным составом.

Ранее мы писали, что Киев расторг 6 договоров с недобросовестными перевозчиками.

Фото: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА