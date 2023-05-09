Украинские и немецкие архитекторы разработали новый тип застройки Одессы и пострадавших городов

Команда Stripe Architects, объединившая четырех архитекторов из Украины и Германии, проанализировала основные проблемы Одессы и создала собственную концепцию «Одесса своими руками».

Об этом сообщает «Думская».

Они хотят кардинально изменить отношение к застройке города и создать здоровую конкуренцию девелоперскому подходу благодаря уменьшению участков застройки и «коллективного» строительства.

Концепцию «Одесса своими руками» создали на основе немецкой модели Baugruppe, позволяющей горожанам кооперироваться и строить недвижимость самостоятельно. Как отмечает архитектор из Одессы Максим Бадерный, квадратный метр такой недвижимости получается дешевле, а сам дом более комфортабельный и интересный с точки зрения архитектуры.

По мнению специалистов Stripe Architects, такая система может работать как для свободных городских площадей, так и для реновации существующих «советских» микрорайонов.

Архитекторы предлагают разбить Одессу на участки, примерно соответствующие размерам кварталов в историческом центре. Элементом застройки должны стать парцели (земельный участок, используемый в качестве единицы учета при составлении земельных кадастров), из которых состоит квартал. Их небольшой размер сделает доступным строительство для большего количества людей.

«Грубо говоря – это модульная система города, – объясняет Максим Бадерный. — С развитием этих районов на фарце может находиться любое здание — детский сад, музей, магазин, жилой дом. Если вам не хватает места – берете две или три парцеля. Все остальное заполняется фоновой жилой застройкой с коммерцией на первых этажах»

Команда уже внедрила принципы своей концепции на двух участках в Одессе: заброшенной территории завода ЗОР, где собирались построить спортивный городок под Евробаскет-2015, и часть Черемушек, в районе площади Толбухина.

Согласно расчетам, при такой реконструкции спальных микрорайонов плотность населения вырастет. Проблему личного автотранспорта авторы концепции предлагают решить благодаря изменениям в транспортной сети, качественному развитию общественного и двухколесного транспорта.

Одновременно архитекторы предлагают развивать велосипедную инфраструктуру, вплоть до создания целых веловулиц, где приоритет будет у двухколесного транспорта и пешеходов.

Принципы, разработанные для «Одесса своими руками», могут быть использованы и для восстановления городов, пострадавших в результате из-за российской агрессии.

Ранее мы писали, что во Львове планируется построить новый микрорайон с тремя ЖК и инфраструктурой.

Фото: «Думская»