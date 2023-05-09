Суд вернул Киеву дом-памятник архитектуры на проспекте Берестейском

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Ирина Маймур
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Верховный Суд принял решение о возвращении городу помещения в доме-памятнике архитектуры по проспекту Берестейскому, 45 (бывший проспект Победы) в Киеве.

Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Верховный Суд поддержал позицию прокурора по делу о возвращении территориальному обществу коммунального имущества, выбывшего из его собственности на основании поддельных документов.

Так, постановлением Верховного Суда оставили в силе решения судов, удовлетворивших иск Соломенской окружной прокуратуры Киева и истребовали в пользу территориальной громады столицы нежилое помещение стоимостью более 2,5 млн. гривен.

Право собственности на коммунальные помещения площадью более 190 кв.м в здании по проспекту Берестейскому, который является памятником архитектуры местного значения, перешло к физическому лицу на основании несуществующего инвестиционного договора и в дальнейшем отчуждено другому гражданину. Удовлетворяя иск, суды согласились с доводами прокурора о том, что, поскольку спорное нежилое помещение выбыло из собственности территориальной общины города вне воли Киевского горсовета, оно подлежит истребованию.

Киевская городская прокуратура принимает меры по фактическому исполнению судебного решения.

Напомним, что дом по проспекту Берестейский, 45 в Киеве построили в 1950 году для работников завода «Большевик». Он является памяткой архитектуры местного значения.

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Фото: Киевская городская прокуратура

Опубликовано: 09 мая 2023
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