Историческую гостиницу "Эрмитаж" в центре Киева выставили на продажу

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Валерия Гуржий
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Фонд государственного имущества выставил на аукцион историческую гостиницу "Эрмитаж" в центре Киева. Его стартовая цена – 21,21 млн гривен.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

Лот состоит из двух сооружений, расположенных на улице Богдана Хмельницкого, 26. Первое здание – это фасадный пятиэтажный дом общей площадью 3165,8 кв. м, а вторая – дом во дворе общей площадью 1963,3 кв. м.

Как пишет Pragmatika, гостиница была построена в 1902-1904 годах по проекту киевского архитектора Андрея Фердинанда Краусса — автора многих зданий, построенных в столице в то время. В этом здании располагалась одна из лучших гостиниц города – «Эрмитаж». Владельцем дома был миллионер и производитель кирпича Яков Бернар.

В отеле «Эрмитаж» останавливалось много выдающихся людей. Так, в начале XX века здесь неоднократно останавливался Михаил Грушевский, обычно в номере 12.

Ранее мы писали, что киевский небоскреб-недострой Sky Towers выставили на продажу.

Фото: Prozorro

Опубликовано: 09 мая 2023
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