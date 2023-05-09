Историческую гостиницу "Эрмитаж" в центре Киева выставили на продажу

Фонд государственного имущества выставил на аукцион историческую гостиницу "Эрмитаж" в центре Киева. Его стартовая цена – 21,21 млн гривен.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

Лот состоит из двух сооружений, расположенных на улице Богдана Хмельницкого, 26. Первое здание – это фасадный пятиэтажный дом общей площадью 3165,8 кв. м, а вторая – дом во дворе общей площадью 1963,3 кв. м.

Как пишет Pragmatika, гостиница была построена в 1902-1904 годах по проекту киевского архитектора Андрея Фердинанда Краусса — автора многих зданий, построенных в столице в то время. В этом здании располагалась одна из лучших гостиниц города – «Эрмитаж». Владельцем дома был миллионер и производитель кирпича Яков Бернар.

В отеле «Эрмитаж» останавливалось много выдающихся людей. Так, в начале XX века здесь неоднократно останавливался Михаил Грушевский, обычно в номере 12.

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Фото: Prozorro