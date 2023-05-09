Голос улиц: 8 новых патриотических муралов Киева, появившихся в этом году

С начала полномасштабной войны в Киеве появилось множество патриотических муралов, посвященных несокрушимости духа украинских героев, "азовцам" и женщинам-военным. Мы собрали подборку рисунков на стенах, появившихся в 2023 году.

Портрет Шевченко от C215

Парижский уличный художник Кристиан Гуэми, больше известный как C215, во время поездки по Украине создал серию муралов в Буче , Гостомеле и Киеве на разрушенных зданиях. Одна из работ была посвящена Тарасу Шевченко, изображенному на фоне городского пейзажа.

Мурал памяти бойцов "Азова" в Соломенском районе

В Соломенском районе создали мурал, посвященный памяти бойцов "Азова", павших за годы войны против российских оккупантов.

Рисунок создан по мотивам перфоманса фанатов загребского "Динамо", поднявших надписи с именами погибших на войне киевлян, на дерби против "Хайдука" в конце февраля 2023 года.

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Большая надпись сверху рисунка Borodach Division является названием группы внутри Азовского движения, образовавшейся в 2014 году и включавшей представителей фанатских движений.

Где: Протасов Яр

Мурал всем погибшим на войне

На одном из административных зданий Верховной Рады Украины в апреле 2023 французский художник Кристиан Гуэми (C215) создал еще один мурал. Он посвящен памяти всех погибших во время войны. На стенописи изображен Герой Украины Александр Мациевский, расстрелянный россиянами после слов: «Слава Украине».

Где: здание Верховной Рады

Мурал "Артемсоль" в Ирпене

В Ирпене на улице Шевченко в мае открыли мурал "Бахмут, с тобой Ирпень!" , на котором изображена пачка соли "Артемсоль".

Автор мурала – художник Иван Шульгин. Он объясняет, что рисунок создан именно в Ирпене, ведь этот город стал форпостом, принявшим на себя первый тяжелый удар во время вторжения. Так же страдает и Бахмут. "Оба города стали собратьями в тяжелой судьбе", – отмечает он.

Где: Ирпень, ул. Шевченко, 7Г

Мурал на кинотеатре "Экран"

Около метро "Житомирская" на фасаде кинотеатра "Экран" создали мурал под названием «Покров Пресвятой Богородицы». Автор проекта – киевская фотохудожница Евгения Фулен. Она объясняет, что решила создать мурал именно на этом месте, ведь здесь большая транспортная развязка, откуда военные едут на фронт или возвращаются домой.

На стенописи изображена девушка с крыльями ангела, которыми закрывает украинских защитников. В небе летят черные аисты. Также на рисунке есть легендарная фраза Степана Бандеры: «И придет время, когда один скажет: «Слава Украине!», а миллионы будут отвечать «Героям слава!».

Где: кинотеатр "Экран", проспект Победы, 117

Мурал благодарности военным на Подоле

Художники Paint Hunters создали мурал на фасаде дома на Подоле, что символизирует несокрушимость и самоотверженность украинцев. Его высота – более 15 метров. Так мастера хотели выразить благодарность всем военным, защищающим нашу страну,

"Эта картина - одно из проявлений этой благодарности, которое и через годы будет напоминать о тех, благодаря чьей храбрости и преданности мы сохранили независимость и одержали победу", - рассказывает художник Дмитрий Касянюк из Paint Hunters.

Где: ул. Игоревская, 16

Мурал в поддержку защитников "Азовстали"

На Подоле в марте был создан мурал в поддержку защитников "Азовстали" на стенах заведения Mad Heads Coffee Roasters. На нем изобразили скованные наручниками руки и надпись на английском, который в переводе означает: "Боритесь за них так, как они боролись за нас".

Где: ул. Кирилловская, 69

Мурал, посвященный операторам дронов

В конце апреля на стенах лицея "Лидер" в Печерском районе появился мурал, посвященный украинским защитникам. На стенописи изображена военная женщина, которая управляет дроном.

Где: ул. Лейпцигская, 11А