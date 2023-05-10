Полиция не имеет права штрафовать маршрутку за работу во время тревог. КГГА заявляла обратное

Полиция не имеет права штрафовать маршрутчиков за движение во время тревог и опровергает заявления КГГА.

Об этом сообщили в общественном сообществе «Пассажиры Киева».

Кодекс Украины об административных правонарушениях не содержит норм, в соответствии с которыми патрульные имеют право привлекать водителей перевозчиков к ответственности за работу во время тревог, пояснила общественному сообществу «Пассажиры Киева» Патрульная полиция Киева.

Соответственно, это опровергает заявления КГГА о том, что полицейские должны останавливать маршрутки во время тревог.

«Пассажиры Киева» не видят необходимости останавливать маршрутки во время тревог. В то же время в сообществе настаивают на отмене остановок именно коммунального транспорта.

Решение Совета обороны Киева о прекращении работы общественного транспорта во время тревог «Пассажиры Киева» называют «лоббизмом интересов частных перевозчиков с огромным потоком черных наличных».

Ранее мы писали, что ГСЧС не требует от городов останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог. Однако именно эти обязательные рекомендации озвучивают в Совете обороны Киева уже 9 месяцев.

Фото: КГГА