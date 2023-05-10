В КГГА говорят, что МАФы, прикрывающие проход к метро "Житомирская", установлены законно

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Мария Иващук
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В Департаменте городского благоустройства КГГА подтвердили, что МАФы, преграждающие путь к станции метро «Житомирская», установлены законно.

Об этом говорится в ответе на запрос издания «Твоє місто».

На размещение временных сооружений владелец имеет паспорта, выданные Департаментом градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевсовета со сроком действия до 22 августа 2027 года, говорится в ответе.

Напомним, что на Берестейском проспекте возле метро "Житомирская" установили торговые МАФы вплотную к входу в переход, ведущий к подземке, хотя, согласно решению Совета обороны города, МАФы возле станций метрополитена, препятствующие доступу к укрытиям и хранилищам, должны быть перенесены на другие локации.

Фото: Геннадий Кривошея

Опубликовано: 10 мая 2023
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