В КГГА говорят, что МАФы, прикрывающие проход к метро "Житомирская", установлены законно

В Департаменте городского благоустройства КГГА подтвердили, что МАФы, преграждающие путь к станции метро «Житомирская», установлены законно.

Об этом говорится в ответе на запрос издания «Твоє місто».

На размещение временных сооружений владелец имеет паспорта, выданные Департаментом градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевсовета со сроком действия до 22 августа 2027 года, говорится в ответе.

Напомним, что на Берестейском проспекте возле метро "Житомирская" установили торговые МАФы вплотную к входу в переход, ведущий к подземке, хотя, согласно решению Совета обороны города, МАФы возле станций метрополитена, препятствующие доступу к укрытиям и хранилищам, должны быть перенесены на другие локации.

Фото: Геннадий Кривошея