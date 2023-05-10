Генподрядчик строительства Подольского моста подозревается в присвоении еще 6 млн грн из бюджета Киева

Подольская прокуратура сообщила о подозрении генподрядчику, занимающемуся строительством Подольского моста через Днепр в Киеве. Его подозревают в присвоении 6 млн. грн. из бюджета столицы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что в декабре 2020 года руководитель генподрядной организации указал в документах ложные данные об объемах и стоимости выполненных подводных работ, в частности по очистке металлоконструкций от обрастания на глубине 12–20 метров с привлечением водолазной станции на Подольском мостовом переходе через реку Днепр.

В рамках данного производства стражи порядка провели осмотр на строительстве Подольского моста с привлечением экспертов и водолазов с целью проверки объемов и качества выполненных работ, в частности подводных, и их фактической стоимости.

По результатам судебной строительно-технической и экономической экспертизы работы на общую сумму более 6 млн. грн. документально не подтверждаются. Следовательно, генподрядная организация незаконно получила указанные средства за фактически не проводившиеся работы.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что ранее прокуратура сообщила о подозрении руководителю генподрядной организации по завышению стоимости работ и оборудования на общую сумму 38 млн. грн. по ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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Фото: Киевская городская прокуратура