В Киеве отремонтировали еще три дома с наиболее поврежденных обстрелами

В Подольском районе отремонтировали три дома из наиболее поврежденных российскими обстрелами.

Восстановительные работы в доме по проспекту Свободы и двух домах на улице Межевой в Подольском районе завершены, отмечают в КГГА.

Эти пятиэтажки 1960-х годов строительства пострадали одновременно. В марте прошлого года, в результате обстрела россиян, ракета взорвалась в нескольких метрах от зданий. Взрывной волной и обломками выбило окна и дверные балконные блоки, входные двери к подъездам.

Были разрушены системы внутренних коммуникаций, конструкции кровли и крыши. Появились трещины на лестничных клетках и перегородках, стыках панелей, по углам построек внутри.

"На сегодняшний день дома полностью обновлены, имеют и современный утепленный фасад, в подавляющем большинстве квартир сделали аварийный ремонт", - говорится в сообщении.

Также идет восстановление двух многоэтажек на улице Глубочицкой. В один жилой дом российская ракета попала весной 2022 года, в соседний – летом.

Работы там масштабные, потому что были значительные разрушения. Завершить восстановление планируется к середине июля 2023 года.

В прошлом году в Киеве восстановили 11 домов , в этом году – еще 3.