Суд вернул общине Киева заказник «Троещинские луга», но активисты заявляют, что это не конец

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил заявление об отчуждении 375 гектаров заказника «Троещинские луга».
Об этом сообщил активист и адвокат Александр Дядюк в Facebook.
По его словам, поддержать горожан в суд пришли только 2 из 120 депутатов Киевсовета.
«Незаконная регистрация земли по рейдерам упразднена, земля (а это целых 375 гектаров) возвращена общине Киева. Заказник «Троещинские луга» защищен», – пишет Дядюк.
Также активист отметил, что постановление было составлено грамотно и обоснованно, что в будущем поможет устоять в кассации против застройщика.
Напомним, что 375 гектаров заказника «Троещинские луга» в Деснянском районе через «черного нотариуса» зарегистрировали на себя рейдеры из так называемого СООО «Новая Украина».
Ранее мы писали, что суд вернул Киеву дом-памятник архитектуры на Берестейском проспекте.
Фото: Александр Дядюк / Facebook