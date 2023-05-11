Суд вернул общине Киева заказник «Троещинские луга», но активисты заявляют, что это не конец

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Ирина Маймур
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Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил заявление об отчуждении 375 гектаров заказника «Троещинские луга».

Об этом сообщил активист и адвокат Александр Дядюк в Facebook.

По его словам, поддержать горожан в суд пришли только 2 из 120 депутатов Киевсовета.

«Незаконная регистрация земли по рейдерам упразднена, земля (а это целых 375 гектаров) возвращена общине Киева. Заказник «Троещинские луга» защищен», – пишет Дядюк.

Также активист отметил, что постановление было составлено грамотно и обоснованно, что в будущем поможет устоять в кассации против застройщика.

Напомним, что 375 гектаров заказника «Троещинские луга» в Деснянском районе через «черного нотариуса» зарегистрировали на себя рейдеры из так называемого СООО «Новая Украина».

Ранее мы писали, что суд вернул Киеву дом-памятник архитектуры на Берестейском проспекте.

Фото: Александр Дядюк / Facebook

Опубликовано: 11 мая 2023
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