Стало известно, сколько будет стоить замена советского герба на трезубец на щите Родины-Матери

Демонтаж советского герба на монументе "Родина-Мать" и установка на его месте трезубца будет стоить около 36 миллионов гривен, сообщает "Фокус" со ссылкой на слова доктора технических наук Александра Шимановского.

Стоимость изготовления проектной документации на ремонт крана и замену национальной символики составляет 2,5 миллиона гривен, а сами строительные и монтажные работы будут стоить около 36 миллионов гривен.

При идеальном сценарии декоммунизация Родины-Матери должна завершиться ко Дню независимости 2024 года.

Напомним, что в июле 2022 года в приложении "Дія" продолжался опрос о том, что следует сделать с гербом СССР на щите столичного монумента "Родина-Мать". Около 800 тысяч украинцев проголосовали за замену советского герба на украинский трезубец. Мы писали о том, возможна ли вообще эта замена и уместна ли она будет.