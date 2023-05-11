Стало известно, сколько будет стоить замена советского герба на трезубец на щите Родины-Матери

1139
Мария Иващук
share share

Демонтаж советского герба на монументе "Родина-Мать" и установка на его месте трезубца будет стоить около 36 миллионов гривен, сообщает "Фокус" со ссылкой на слова доктора технических наук Александра Шимановского.

Стоимость изготовления проектной документации на ремонт крана и замену национальной символики составляет 2,5 миллиона гривен, а сами строительные и монтажные работы будут стоить около 36 миллионов гривен.

При идеальном сценарии декоммунизация Родины-Матери должна завершиться ко Дню независимости 2024 года.

Напомним, что в июле 2022 года в приложении "Дія" продолжался опрос о том, что следует сделать с гербом СССР на щите столичного монумента "Родина-Мать". Около 800 тысяч украинцев проголосовали за замену советского герба на украинский трезубец. Мы писали о том, возможна ли вообще эта замена и уместна ли она будет.

Фото: Max Kukurudziak / Unsplash

Опубликовано: 11 мая 2023
Батьківщина-Мати
share share
Первую в Украине школу, строящую с помощью 3D-принтера, построят уже в июне Первую в Украине школу, строящую с помощью 3D-принтера, построят уже в июне В Киеве могут закрыть рейсы двух маршруток В Киеве могут закрыть рейсы двух маршруток Карпачо из клубники, вино Креман и французская новая волна – готовые планы на вечер Карпачо из клубники, вино Креман и французская новая волна – готовые планы на вечер До и после: в КГГА показали, как вместо МАФов в городе обустраивают зеленые зоны До и после: в КГГА показали, как вместо МАФов в городе обустраивают зеленые зоны Сколько заплатят за цех завода «Большевик», который снесут ради Шулявской развязки Сколько заплатят за цех завода «Большевик», который снесут ради Шулявской развязки Суд вернул общине Киева заказник «Троещинские луга», но активисты заявляют, что это не конец Суд вернул общине Киева заказник «Троещинские луга», но активисты заявляют, что это не конец ЕС предоставит 20 миллионов евро в поддержку украинских стартапов: каких именно ЕС предоставит 20 миллионов евро в поддержку украинских стартапов: каких именно ЦУМ и Сестры Фельдман выпустили новую благотворительную коллекцию: фото ЦУМ и Сестры Фельдман выпустили новую благотворительную коллекцию: фото
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.