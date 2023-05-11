Сколько заплатят за цех завода «Большевик», который снесут ради Шулявской развязки

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Ирина Маймур
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Департамент транспортной инфраструктуры КГГА озвучил, сколько заплатит за цех №5 завода «Большевик», который снесут ради Шулявской развязки.

Речь идет о 112,9 миллиона гривен, сообщил Дептранс по запросу издания «Твой город».

Соответствующую цену установил Шестой апелляционный админсуд 2 февраля 2022 года.

Сейчас в 5-м цехе завода расположен секонд-хенд.

4 мая в КГГА сообщили, что надеются начать демонтаж в августе. Это может быть сделано после того, как выкупят и оформят право собственности на цех.

«После государственной регистрации права собственности на объект недвижимости за Киевским городским советом, акционерное общество «Первый Киевский машиностроительный завод» обязано освободить объект недвижимости цех № 5 для дальнейшей возможности демонтажа», — отметил Дептранспорт КГГА.

Ранее мы писали, что основные работы по реконструкции Шулявского путепровода планируют завершить до конца 2024 года.

Фото: фейсбук-страница «Шулявский мост»

Опубликовано: 11 мая 2023
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