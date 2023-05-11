До и после: в КГГА показали, как вместо МАФов в городе обустраивают зеленые зоны

В Киеве на трех локациях убрали МАФы и точки стихийной торговли, у которых не было разрешительной документации, сообщают в Департаменте городского благоустройства.

На месте демонтированных временных сооружений коммунальщики обустраивают зеленые зоны и проводят другие работы по улучшению благоустройства.

В частности, на месте бывшей стихийной торговли у станции метро "Политехнический институт" обустроили клумбу с цветами.

Также МАФы демонтировали на бульваре Михновского возле метро "Дружбы народов" и на перекрестке Вышгородской и Ивашкевича. На очереди Берестейский проспект, отмечают в Департаменте.

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