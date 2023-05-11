В Киеве могут закрыть рейсы двух маршруток

В Киеве планируют закрыть маршруты частных перевозчиков №599 и №600.

Об этом сообщают в КГГА.

Главная причина закрытия в том, что на отдельных участках эти маршруты дублируются коммунальным транспортом.

Речь идет, в частности, об автобусах № 44, троллейбусах №№ 29, 50, трамвае №№ 22, 28, 33 (дублируют на отдельных участках маршрутку № 600); автобусы №№ 87, 108 (дублируют № 599).

В то же время, для маршрутов №№ 150 и 205 выберут нового перевозчика на прозрачном конкурсе в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее мы писали, что КГГА расторгла договор с недобросовестным перевозчиком.

Фото: КГГА