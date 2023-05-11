На Шулявке было демонтировано около 30 МАФов. Вместо них обустроят сквер

Возле станции метро "Шулявская" снесли около 30 МАФов. Вместо них планируют обустроить сквер. Об этом во время инспекции демонтажа МАФов сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, пишет Укринформ.

Сквер, по его словам, планируют открыть 15-20 июня.

Его построят за счет городского бюджета. На это выделят около 1-2 миллионов гривен, точную цифру обещают назвать по завершении работ.

“То есть это не десятки миллионов. Мы сейчас не строим большие парки, как это было в мирное время, но такие небольшие объекты приводим в порядок”, - отметил Пантелеев.

Решение о расчистке территории вокруг станций метро, прежде всего, связано с гарантией безопасности для людей, ведь метро – это объекты двойного назначения, которые используются как укрытие, говорит Пантелеев.

По его словам, МАФы планируют демонтировать у всех станций метро, а также у остановок общественного транспорта, где есть интенсивный трафик людей.

В то же время в Киеве возле метро "Житомирская" установили МАФы , на которые Департамент градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевсовета выдал разрешения со сроком действия до 22 августа 2027 года.

Фото: Суспільне, Укринформ