Прокуратура требует собственника заключить охранный договор на особняк Баккалинского

Киевская городская прокуратура подала судебный иск с требованием обязать владельца заключить охранный договор на особняк Баккалинского.

Об этом сообщили в ОО «Мапа Реновації».

«Суд первой инстанции принял решение в пользу прокуратуры! Теперь у владельца есть месяц для выполнения этого требования», — написали активисты организации.

В «Мапі Реновації» объяснили, в чем ценность достопримечательности:

особняк Баккалинского — это одно из немногих уцелевших одноэтажных поместий в Киеве;

он выполнен в стиле неоклассицизм, сохранен аутентичный кирпичный декор и объемно-пространственные характеристики.

здание имеет отдельную историческую ценность для Лукьяновки, поскольку образует ансамбль вместе с другими военными постройками этого района. Сохранившиеся милитарные здания помогают лучше понять историю местности и населявших ее людей.

Напомним, что благодаря усилиям «Мапи Реновації» в 2021 году 120-летний особняк Баккалинского получил статус только что обнаруженного объекта культурного наследия Киева.

Ранее мы писали, что суд вернул Киеву дом-памятник архитектуры на Берестейском проспекте.

Фото: «Мапа Реновації»