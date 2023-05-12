Прокуратура требует собственника заключить охранный договор на особняк Баккалинского

Киевская городская прокуратура подала судебный иск с требованием обязать владельца заключить охранный договор на особняк Баккалинского.
Об этом сообщили в ОО «Мапа Реновації».
«Суд первой инстанции принял решение в пользу прокуратуры! Теперь у владельца есть месяц для выполнения этого требования», — написали активисты организации.
В «Мапі Реновації» объяснили, в чем ценность достопримечательности:
Напомним, что благодаря усилиям «Мапи Реновації» в 2021 году 120-летний особняк Баккалинского получил статус только что обнаруженного объекта культурного наследия Киева.
Ранее мы писали, что суд вернул Киеву дом-памятник архитектуры на Берестейском проспекте.
Фото: «Мапа Реновації»