На Майдане Незалежности высадили Аллею международной поддержки Украины

На Майдане Незалежности представители иностранных организаций взорвали символическую Аллею международной поддержки Украины.

Об этом сообщили в КО «Киевзеленстрой».

7 сакур представляют 7 организаций из разных стран, поддерживающих Украину и помогающих ей в борьбе с агрессором. В мероприятии приняли участие организации-представители США, Канады, Литвы и Израиля. Позже к акции присоединятся еще и Великобритания, Польша и Германия.

У каждого дерева установили «именную» табличку с названием страны и QR-кодом на ссылку проекта с возможностью перевода средств.

Средства будут собираться на нужды медицинских учреждений и организаций, работающих на прифронтовых территориях Украины.

Международные партнеры будут также рассказывать о проекте на своих информационных платформах. Граждане этих государств могут присоединиться к сбору и вписать свое имя, цитату, пожелания для украинцев в табличке под деревом своей страны, взорванной на Майдане Незалежности.

Раньше мы писали, что на Владимирской горке обустроят Аллею друзей Киева.

Фото: КО «Киевзеленстрой»