Дом Осипа Родина окончательно внесли в Перечень объектов культурного наследия Киева

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Ирина Маймур
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Верховный суд подтвердил законность внесения дома Осипа Родина (ул. Олеся Гончара, 71) в Перечень объектов культурного наследия Киева.

Об этом сообщили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

«Дом Осипа Родина спасен. Наконец, в этом длительном и непростом споре была поставлена точка», — идет речь в сообщении.

Напомним, что в 2020 году КГГА предоставила зданию статус только что обнаруженного объекта культурного наследия. Это промежуточный статус перед получением статуса памятки местного значения.

Однако застройщик ООО «Арикс», возводящий по соседству ЖК Franklin Concept House, обратился в суд с заявлением, что дом не является культурным наследием, и успешно обжаловал решение КГГА в Окружном административном суде города Киева.

Позже Шестой апелляционный админсуд помешал ООО «Арикс» лишить дом статуса, став на сторону киевлян.

Усадьба Осипа Родина — это каменный дом 1882 года, расположенный на улице Олеся Гончара, 71. Он возведен двухэтажным по авторскому проекту архитектора Владимира Николаева. Потом появился третий этаж.

Ранее мы писали, что прокуратура требует собственника заключить охранный договор на особняк Баккалинского.

Фото: Департамент охраны культурного наследия КГГА

Опубликовано: 12 мая 2023
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