С 15 мая интервалы между поездами метро станут меньше

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Валерия Гуржий
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В Киеве с 15 мая между поездами метро сократят интервалы. Также на некоторых станциях откроются вторые вестибюли.

Об этом сообщили в КГГА.

С понедельника на каждой линии метрополитена будут уменьшены интервалы между поездами. Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут. Также будет увеличена четность поездов в выходные дни, днем интервал между поездами составит 6-7 минут.

Кроме того, на 9 станциях заработают вторые выходы в таком режиме:

Красная линия:

  • "Святошин" вестибюль №1 с 05:35 до 22:27;
  • "Нивки" вестибюль №2 с 05:37 до 22:29;
  • «Левобережная» вестибюль №1 с 05:35 до 22:29;
  • "Черниговская" вестибюль №2 с 05:28 до 22:24.

Синяя линия:

  • «Героев Днепра» вестибюль №2 с 05:25 до 22:22;
  • «Контрактовая площадь» вестибюль №2 с 05:37 до 22:36;
  • «Васильковская» вестибюль №1 с 05:50 до 22:32.

Зеленая линия:

  • "Позняки" вестибюль №2 с 05:33 до 22:27;

  • «Харьковская" вестибюль №1 с 05:30 до 22:24.

Ранее мы писали, что киевляне призывают начать строительство «отложенной» станции метро.

Фото: Киевский метрополитен

Опубликовано: 13 мая 2023
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