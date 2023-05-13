С 15 мая интервалы между поездами метро станут меньше

В Киеве с 15 мая между поездами метро сократят интервалы. Также на некоторых станциях откроются вторые вестибюли.
Об этом сообщили в КГГА.
С понедельника на каждой линии метрополитена будут уменьшены интервалы между поездами. Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут. Также будет увеличена четность поездов в выходные дни, днем интервал между поездами составит 6-7 минут.
Кроме того, на 9 станциях заработают вторые выходы в таком режиме:
"Позняки" вестибюль №2 с 05:33 до 22:27;
«Харьковская" вестибюль №1 с 05:30 до 22:24.
Ранее мы писали, что киевляне призывают начать строительство «отложенной» станции метро.
Фото: Киевский метрополитен