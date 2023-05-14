Петиция об увеличении количества урн в Киеве набрала необходимое количество голосов

Петиция на сайте Киевского горсовета с призывом установить достаточное количество урн в Киеве набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов.

Автор отмечает, что проблема недостаточного количества мусорников в Киеве возросла до критических размеров. Речь идет о том, что на улицах, парках, общественных местах и спальных районах огромное количество мусора накапливается на земле, вызывая не только эстетический дискомфорт, но и угрозу здоровью жителей.

Мы призываем местные власти установить достаточное количество мусорников по всему городу, а также разместить таблички с надписью “Пожалуйста, не бросайте мусор"

Ранее мы писали, что киевляне призывают начать строительство «отложенной» станции метро.

Фото: Unsplash\Pawel Czerwinski