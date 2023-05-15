На Рейтарской под видом реставрации сносят историческую памятку

На улице Рейтарской под видом реставрации сносят «дворовые здания» исторической памятки, также имеющие охранный статус.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Строительная компания «НЕСТ» решила проводить на Рейтарской «реставрацию со сносом дворовых построек». Однако основное здание по номеру 37 и дворовое по номеру 37А — это памятники истории местного значения. По информации Департамента культурного наследия КГГА, проект сноса с ними никто не согласовывал.

В компании «НЕСТ» отмечают, что от памятника должен остаться только фасад. Застройщик утверждает, что они его реставрируют, чтобы «приспособить здание к современным условиям». По словам Дмитрия Перова, это значит, что фасад существенно видоизменят. Также активист сообщает, что сам владелец заключил на сооружение охранный договор.

Здание уже лишили внутренних окон и готовят к демонтажу. Работы ведутся даже по выходным.

Демонтаж памятки продолжается, несмотря на открытое уголовное производство. Полиция открыла его по части первой статьи 298 Уголовного кодекса (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия и уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия, наказуемого штрафом от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов, ограничением свободы до двух лет, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет).

Дом на Рейтарской, 37 построили в 1900-х годах. В его строительстве принимал участие архитектор Иван Беляев. В здании размещалась Киевская уездная земская управа.

Ранее мы писали, что прокуратура требует собственника заключить охранный договор на особняк Баккалинского.

Фото: Дмитрий Перов