Смотрите, как Balbek Bureau восстановило 140-летний дом в центре Киева

В центре Киева архитектурное бюро Balbek Bureau восстановило здание в 1881 году по улице Софиевская 19.

Об этом бюро сообщило в своем Instagram.

Дом находился в заброшенном состоянии и нуждался в восстановлении. Вызовом при восстановлении стало отсутствие прямых углов в помещениях – типичная проблема старых кирпичных построек, которая на этом объекте была особенно выразительна.

Когда мы пытались задать определенную геометрию, приходилось прорабатывать каждый угол отдельно.

Специалисты отчистили фасад дома от наслоений краски разных цветов и периодов и открыли глаз традиционный для киевских зданий того периода желтый кирпич.

Родной цоколь был частично потерян при реконструкции улицы Софиевской, поэтому была разработана индивидуальная облицовка из бетонных фигурных элементов с каменной крошкой.

Пристройка с лестничной площадкой и лифтом специально сделана в современном стиле, чтобы не конкурировать с исторической ценностью основной части здания.

Ранее мы писали, что в Ворзеле начали строить модульный городок для переселенцев от Balbek Bureau.

Фото: Balbek Bureau