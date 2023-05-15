Смотрите, как Balbek Bureau восстановило 140-летний дом в центре Киева

1115
Валерия Гуржий
share share

В центре Киева архитектурное бюро Balbek Bureau восстановило здание в 1881 году по улице Софиевская 19.

Об этом бюро сообщило в своем Instagram.

Дом находился в заброшенном состоянии и нуждался в восстановлении. Вызовом при восстановлении стало отсутствие прямых углов в помещениях – типичная проблема старых кирпичных построек, которая на этом объекте была особенно выразительна.

Когда мы пытались задать определенную геометрию, приходилось прорабатывать каждый угол отдельно.

Специалисты отчистили фасад дома от наслоений краски разных цветов и периодов и открыли глаз традиционный для киевских зданий того периода желтый кирпич.

Родной цоколь был частично потерян при реконструкции улицы Софиевской, поэтому была разработана индивидуальная облицовка из бетонных фигурных элементов с каменной крошкой.

Пристройка с лестничной площадкой и лифтом специально сделана в современном стиле, чтобы не конкурировать с исторической ценностью основной части здания.

Ранее мы писали, что в Ворзеле начали строить модульный городок для переселенцев от Balbek Bureau.

Фото: Balbek Bureau

Опубликовано: 15 мая 2023
share share
Можно выпить кофе или коктейль: на Нивках открылся новый бар-кафе Можно выпить кофе или коктейль: на Нивках открылся новый бар-кафе Зверинецкий сквер на Печерске снова хотят незаконно застроить Зверинецкий сквер на Печерске снова хотят незаконно застроить В Луцке семья переселенцев благодаря гранту открыли собственное кафе В Луцке семья переселенцев благодаря гранту открыли собственное кафе В Киеве пройдет фестиваль украинского вина Brave Wine: когда и где В Киеве пройдет фестиваль украинского вина Brave Wine: когда и где Во Львове создали вышиванку в стиле милитари и подарили ее Залужному Во Львове создали вышиванку в стиле милитари и подарили ее Залужному Смотрите, как будет выглядеть сквер на месте МАФов на Шулявке Смотрите, как будет выглядеть сквер на месте МАФов на Шулявке В Одессе отреставрировали двери конца ХIX века: фото В Одессе отреставрировали двери конца ХIX века: фото Медовое вино, мед с айвой: 7 производителей питьевых медов в Украине Медовое вино, мед с айвой: 7 производителей питьевых медов в Украине
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.