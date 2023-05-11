В Ворзеле стартовало строительство модульного городка для переселенцев от Balbek Bureau

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Ирина Маймур
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В Ворзеле начали возводить пилотный модульный городок для переселенцев RE: Ukraine Housing.

Об этом сообщила в фейсбуке команда студии Balbek Bureau.

Указывается, что на объекте начали прокладку коммуникаций. Для этого выбрали способ, позволяющий не разрушать существующую заасфальтированную дорогу. В то же время он будет стоить дороже.

Кроме жилья, которое обеспечит все базовые потребности жителей, на территории городка будут функционировать пространство досуга и центр взаимодействия ВПЛ и местного сообщества. Архитекторы обустроят конференц-зал, кабинеты реабилитолога, психолога и массажиста.

О том, что пилотный модульный городок от Balbek Bureau построят в Ворзеле, стало известно прошлым летом. Строительство должны были завершить зимой 2022-го, однако работы пришлось отложить.

Также модульные городки от Balbek Bureau построят в Буче, Луцке и Тернопольской области.

Ранее мы писали, чтостудия Balbek Bureau заняла 3-е место на конкурсе Buildner с проектом кинопавильона в Исландии.

Фото: Balbek Bureau

Опубликовано: 11 мая 2023
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