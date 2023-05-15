Зверинецкий сквер на Печерске снова хотят незаконно застроить

В Зверинецком сквере, расположенном в Печерском районе Киева, снова хотят строить ЖК.

Об этом сообщил эксперт по вопросам градостроительства Георгий Могильный.

По его словам, началась «активность» с документами для восстановления застройки Зверинецкого парка.

Компания SAGA Development, принадлежащая украинскому бизнесмену Андрею Вавришу, планирует построить на этой территории ЖК OZON Concept House.

Ранее компания получила в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства разрешение в первую очередь строительства. Речь идет об одном двухсекционном жилом доме до 24 этажей.

Сейчас проводят корректировку проекта, чтобы получить разрешение на четыре многосекционных жилых дома (в общей сложности 24 разноэтажных секции), но максимальную этажность уменьшают до 17 этажей на стилобате в 4 этажа, поэтому реально должно быть до 21 этажа.

В экспертизе строительства отмечают, что весь склон будет покрыт лесонасаждениями и «снос зеленых насаждений не предполагается».

Однако на самом деле планируют «удалить» 1691 дерево.

К тому же в экспертизе отмечено, что участок «не попадает в пределы исторических ареалов». Однако, согласно МУО, он входит в пределы исторического ареала, поэтому здесь не должно быть нового строительства.

Также экспертиза указывает, что участок находится вне зон охраны памятников в соответствии с решением КГГА в 2002 году. Но в декабре 2019 утвердили документацию на ландшафтный памятник «Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр». Строительство на Ольшанской – в зоне охраны этого памятника. Максимальная разрешенная высота там – 25 метров.

Ранее мы писали, что на Рейтарской под видом реставрации сносят исторический памятник

Фото: визуализации ЖК SAGA Development, Георгий Могильный, ГО «Зверинецкий сквер» (состояние застройки на 2015 год)