Зверинецкий сквер на Печерске снова хотят незаконно застроить

3206
Ирина Маймур
share share

В Зверинецком сквере, расположенном в Печерском районе Киева, снова хотят строить ЖК.

Об этом сообщил эксперт по вопросам градостроительства Георгий Могильный.

По его словам, началась «активность» с документами для восстановления застройки Зверинецкого парка.

Компания SAGA Development, принадлежащая украинскому бизнесмену Андрею Вавришу, планирует построить на этой территории ЖК OZON Concept House.

Ранее компания получила в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства разрешение в первую очередь строительства. Речь идет об одном двухсекционном жилом доме до 24 этажей.

Сейчас проводят корректировку проекта, чтобы получить разрешение на четыре многосекционных жилых дома (в общей сложности 24 разноэтажных секции), но максимальную этажность уменьшают до 17 этажей на стилобате в 4 этажа, поэтому реально должно быть до 21 этажа.

В экспертизе строительства отмечают, что весь склон будет покрыт лесонасаждениями и «снос зеленых насаждений не предполагается».

Однако на самом деле планируют «удалить» 1691 дерево.

К тому же в экспертизе отмечено, что участок «не попадает в пределы исторических ареалов». Однако, согласно МУО, он входит в пределы исторического ареала, поэтому здесь не должно быть нового строительства.

Также экспертиза указывает, что участок находится вне зон охраны памятников в соответствии с решением КГГА в 2002 году. Но в декабре 2019 утвердили документацию на ландшафтный памятник «Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр». Строительство на Ольшанской – в зоне охраны этого памятника. Максимальная разрешенная высота там – 25 метров.

Ранее мы писали, что на Рейтарской под видом реставрации сносят исторический памятник

Фото: визуализации ЖК SAGA Development, Георгий Могильный, ГО «Зверинецкий сквер» (состояние застройки на 2015 год)

Опубликовано: 15 мая 2023
share share
Можно выпить кофе или коктейль: на Нивках открылся новый бар-кафе Можно выпить кофе или коктейль: на Нивках открылся новый бар-кафе В Луцке семья переселенцев благодаря гранту открыли собственное кафе В Луцке семья переселенцев благодаря гранту открыли собственное кафе В Киеве пройдет фестиваль украинского вина Brave Wine: когда и где В Киеве пройдет фестиваль украинского вина Brave Wine: когда и где Во Львове создали вышиванку в стиле милитари и подарили ее Залужному Во Львове создали вышиванку в стиле милитари и подарили ее Залужному Смотрите, как будет выглядеть сквер на месте МАФов на Шулявке Смотрите, как будет выглядеть сквер на месте МАФов на Шулявке Смотрите, как Balbek Bureau восстановило 140-летний дом в центре Киева Смотрите, как Balbek Bureau восстановило 140-летний дом в центре Киева В Одессе отреставрировали двери конца ХIX века: фото В Одессе отреставрировали двери конца ХIX века: фото Медовое вино, мед с айвой: 7 производителей питьевых медов в Украине Медовое вино, мед с айвой: 7 производителей питьевых медов в Украине
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.