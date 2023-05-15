Вокруг усадьбы Терещенко хотят построить забор: что задумал владелец

Владелец усадьбы Терещенко на бульваре Тараса Шевченко, 34 планирует поставить памятник забор для «реставрации с приспособлением».

Об этом сообщила глава «Фонда наследия Терещенко» Елена Терещенко.

Она уверена, что «Центрелеватормлинстрой» (именно это предприятие является владельцем сооружения) возводит забор, чтобы «начать уничтожение памятника путем его перестройки, запрещенного законодательством».

Такая активность застройщика, вероятно, связана с приближением судебного заседания о сооружении. 17 мая Большая Палата Верховного Суда Украины будет рассматривать дело о возвращении Усадьбы Терещенко в коммунальную собственность Киева.

«От этого решения Большой Палаты будет зависеть не только судьба Усадьбы Терещенко — судьи навсегда поставят точку в вопросе смогут ли недобросовестные застройщики по типовым схемам воровать из государственной/коммунальной собственности бесценные памятники архитектуры для их дальнейшего уничтожения или искажения», — отмечает глава «Фундации наследия Терещенко».

По информации Елены Терещенко, владелец получил разрешение на перестройку достопримечательности от Департамента городского благоустройства, несмотря на то, что это запрещено законодательством.

В своем посте руководительница «Фонда наследия Терещенко» обратилась в Минкульт с просьбой разъяснить, выдало ли застройщику все необходимые разрешения на проведение земляных и других работ.

Напомним, что Киевская городская прокуратура с 2021 года судится с «Центрелеватормлинстроем», чтобы признать незаконным владение усадьбой и вернуть ее в коммунальную собственность города. 9 февраля Верховный Суд передал дело в рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда Украины.

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Фото: Елена Терещенко