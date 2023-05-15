В Киеве заработали конные и велопатрули полицейских

435
Ирина Маймур
share share

На улицах столицы начали работу конные и велосипедные полицейские патрули.

15 мая инспекторы отправились на первое в этом сезоне дежурство, сообщает Патрульная полиция Киева.

Полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка в парках, зонах отдыха, а также в местах, где невозможно проехать на служебном автомобиле.

Также патрульные будут реагировать на вызовы и обращения граждан.

Ранее мы писали, что полиция не имеет права штрафовать маршрутки за работу во время тревог. КГГА заявляла обратное.

Фото: Патрульная полиция Киева

Опубликовано: 15 мая 2023
share share
Где купить веганское мясо и рыбу в Украине: растительные альтернативы от локальных брендов Где купить веганское мясо и рыбу в Украине: растительные альтернативы от локальных брендов Украинцы создали первый в мире Tinder для дизайнеров интерьера и заказчиков Украинцы создали первый в мире Tinder для дизайнеров интерьера и заказчиков Вокруг усадьбы Терещенко хотят построить забор: что задумал владелец Вокруг усадьбы Терещенко хотят построить забор: что задумал владелец Можно выпить кофе или коктейль: на Нивках открылся новый бар-кафе Можно выпить кофе или коктейль: на Нивках открылся новый бар-кафе Зверинецкий сквер на Печерске снова хотят незаконно застроить Зверинецкий сквер на Печерске снова хотят незаконно застроить В Луцке семья переселенцев благодаря гранту открыли собственное кафе В Луцке семья переселенцев благодаря гранту открыли собственное кафе В Киеве пройдет фестиваль украинского вина Brave Wine: когда и где В Киеве пройдет фестиваль украинского вина Brave Wine: когда и где Во Львове создали вышиванку в стиле милитари и подарили ее Залужному Во Львове создали вышиванку в стиле милитари и подарили ее Залужному
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.