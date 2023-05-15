В Киеве заработали конные и велопатрули полицейских

На улицах столицы начали работу конные и велосипедные полицейские патрули.

15 мая инспекторы отправились на первое в этом сезоне дежурство, сообщает Патрульная полиция Киева.

Полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка в парках, зонах отдыха, а также в местах, где невозможно проехать на служебном автомобиле.

Также патрульные будут реагировать на вызовы и обращения граждан.

Ранее мы писали, что полиция не имеет права штрафовать маршрутки за работу во время тревог. КГГА заявляла обратное.

Фото: Патрульная полиция Киева