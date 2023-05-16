Самая плотная за время войны атака на Киев: обломки по всей столице и трое пострадавших

В ночь на 16 мая россияне атаковали Киев из разных видов оружия. Атака была исключительной по плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В Киеве обломки рухнули в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах города.

Известно, что в Соломенском районе на месте падения обломков вспыхнули 4 автобуса и гараж общей площадью 200 кв. м. Возгорание ликвидировали.

По сообщению Виталия Кличко, обломки рухнули и на территорию Киевского зоопарка. Повредило зеленые насаждения, но возгораний не было. Никто из сотрудников и животных не пострадал, но последние очень напуганы звуками. В настоящее время в зоопарке проводят антистрессовые мероприятия.

Мэр Киева сообщал о трех пострадавших в Соломенском районе, в то же время в военной администрации города отметили, что информации о пострадавших нет.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, россия атаковала Украину с северного, южного и восточного направлений 18 различными ракетами воздушного, морского и наземного базирования. Оккупанты выпустили шесть аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал», девять крылатых ракет «Калибр» и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»).

Также враг атаковал ударными дронами Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня.

Все 18 вражеских объектов уничтожило украинское ПВО.

Как сообщил в эфире телемарафона Юрий Игнат, все ракеты «Кинжал» были направлены именно в сторону столицы.

Ранее мы писали, что в Киеве уже работает израильская система предупреждения ракетного удара.

Фото: ГСЧС