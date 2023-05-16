Во время реконструкции Киевского зоопарка украли 2 млн. гривен

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Ирина Маймур
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В столице будут судить чиновников, укравших 2 млн. гривен во время реконструкции Киевского зоопарка.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

К хищению причастны директор и начальник отдела КП «Жилинвестстрой-УКС» и руководитель подрядной компании. Их обвиняют в служебной халатности и завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины).

Как установило следствие, в 2017 году между коммунальным предприятием и частным обществом был заключен договор о реконструкции одного павильона в Киевском зоопарке для содержания и зимнего экспонирования приматов.

После завершения работ подрядчик предоставил ложные сведения о фактических объемах выполненных работ. В то же время ведущий инженер «Жилинвестстрой-УКБ», осуществлявший надзор за строительством, подписал эти документы.

По выводам экспертизы, из-за завышения стоимости выполненных работ городскому бюджету нанесли ущерб более чем на два миллиона гривен.

Теперь должностным лицам грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в ночь на 16 мая россияне атаковали Киев из разных видов оружия. Некоторые обломки рухнули на территории Киевского зоопарка.

Фото: КГГА

Опубликовано: 16 мая 2023
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