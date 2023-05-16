В киевском зоопарке животным проводят антистрессовую терапию после падения обломков ракеты

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Валерия Гуржий
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В ночь на 16 мая оккупанты комплексно атаковали Киев по разным направлениям одновременно. Один из обломков сбитой ракеты попал на территорию зоопарка, в результате чего животные пережили стресс и нуждаются в антистрессовой терапии.

Об этом рассказал директор столичного зоопарка Кирилл Трантин, пишет "Общественное".

Он рассказал, что животных спас старый крупный каштан, ведь обломок упал именно на дерево. Также некоторые обломки упали неподалеку от вольеров с птицами и енотами.

"У животных есть стресс. Около суток, если не неделю, будут проводиться антистрессовые мероприятия, в частности, будет повышен рацион. Надо, чтобы животные были задействованы и искали пищу, а также будем играть с ними. Сейчас ежесуточно дежурят 20-30 специалистов"

Ранее мы писали, что в ночь на 16 мая россияне атаковали Киев из разных видов оружия. Обстрел был исключительным по плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

Фото: Общественное

Опубликовано: 16 мая 2023
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