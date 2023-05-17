В Голосеевском районе создадут новый ботанический памятник с 200-летними дубами

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Ирина Маймур
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Объект «Вікова Діброва» в Голосеевском районе планируют объявить ботаническим памятником природы местного значения.

Проект этого решения был поддержан 16 мая, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Площадь объекта составляет 18,71 га. Эта территория включает балку, часть степи и вековую дубраву с более чем 200-летними дубами.

На склонах балки сохранились участки лугово-степной растительности, которые на других киевских горах практически повсюду деградировали.

К тому же в «Вековой Диброве» обитают пять видов животных из Красной книги Украины. Кроме того, там обнаружили гнездование 13 видов птиц, часть которых охраняется Бернской конвенцией.

Ранее мы писали, что в районе Феофании хотят создать ботаническую памятку «Пойма орхидей».

Фото: Jan Huber/Unsplash

Опубликовано: 17 мая 2023
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