В Киеве будут тестировать электронный билет в маршрутках

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Ирина Маймур
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В КГГА обещают в ближайшее время протестировать электронный билет на отдельных маршрутах перевозчиков.

Об этом сообщает «Вечерний Киев».

Коммунальное предприятие «ГИОЦ» совместно с частными перевозчиками разрабатывает механизм, чтобы подключить маршрутки к единой автоматизированной системе оплаты проезда. Для этого нужно оборудовать каждый транспорт валидаторами и подключить все маршруты частных перевозчиков к автоматизированной системе оплаты проезда. Также необходимо учесть разные тарифы на маршрутах и обеспечить возможность льготного проезда для разных категорий пассажиров.

В скором времени КП «ГИОЦ» приступит к техническому тестированию электронного билета на отдельных маршрутах частных перевозчиков. Однако речь идет только о технической составляющей.

Также предварительно частные перевозчики должны заключить договоры с Департаментом транспорта.

Напомним, что ранее киевляне подписали петицию о безналичной оплате в маршрутках. Однако Киевсовет ее не поддержал.

Ранее мы писали, что в Киеве общественный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия при воздушной тревоге.

Фото из открытых источников

Опубликовано: 17 мая 2023
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